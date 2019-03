Forte vento in Toscana, disagi trasporti

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Il forte vento che da ieri sta interessando la Toscana - la Regione ha diramato un'allerta arancione fino a stasera, e alcuni comuni hanno chiuso le scuole - ha provocato alcuni disagi nei trasporti.

In particolare l'aeroporto di Firenze è praticamente fermo: nessun atterraggio stamani, solo alcuni decolli. Per i treni, ci sono stati rallentamenti sulla linea lenta Firenze-Arezzo con ritardi fino a 50', e su quella tra Siena e Chiusi, per materiale finito sui binari: la situazione, spiega Fs, è già tornata alla normalità. Per le isole, saltati due traghetti da Porto S.Stefano (Grosseto) al Giglio e fermo a Livorno quello diretto a Capraia. A Livorno comunque - picco massimo di vento, fanno sapere dall'Avvisatore marittimo, alle 4.30 con una raffica da 50 nodi (circa 90 km/h) - il traffico portuale è regolare. Collegamenti regolari anche tra Piombino e Portoferraio all'isola d'Elba ad eccezione dell'aliscafo, e del Giuseppe Rum che è rimasto fermo sul collegamento Piombino-Rio Marina.