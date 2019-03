Fiorentina: Chiesa torna in campo

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Da oggi Federico Chiesa ha ripreso l'attività sul campo dopo il lavoro differenziato svolto nei giorni scorsi sotto la guida dello staff medico della Fiorentina. Lo ha reso noto il club viola con un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali. E' prematuro al momento ipotizzare una disponibilità del giocatore per la partita di domenica al Franchi contro il Torino, la prima dopo la sosta. Le sue condizioni verranno monitorate ogni giorno, in attesa di una decisione attesa a ridosso del match. Da qualche settimana Chiesa è alle prese con un'infiammazione al retto addominale, un problema doloroso che lo ha costretto giovedì scorso a lasciare anche il ritiro di Coverciano dove con la Nazionale stava preparando le sfide contro Finlandia e Liechtenstein valide per le qualificazioni europeo. Finora il figlio d'arte con il proprio club e in azzurro sotto la gestione-Mancini ha sempre giocato senza saltare una partita.