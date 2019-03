Fontana Nettuno Firenze, finito restauro

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Due anni di lavori e 1,5 milioni di euro, arrivati dalla maison Salvatore Ferragamo tramite art bonus, per restituire alla città di Firenze la Fontana del Nettuno di piazza della Signoria, chiamata dai fiorentini il 'Biancone'. Il complesso lavoro di restauro ha portato anche alla riattivazione dell'impianto idrico che alimenterà i giochi d'acqua ricalcando gli scenari voluti da Bartolomeo Ammannati che lo progettò. Il risultato dei lavori è stato presentato oggi, in occasione del Capodanno fiorentino, e nell'anno in cui si celebrano i 500 anni dalla nascita di Cosimo I, committente dell'opera, e Caterina de' Medici.

"Finalmente - ha detto il sindaco Dario Nardella - restituiamo alla città uno dei suoi simboli più amati. E' l'opera più impegnativa e sfidante che abbiamo realizzato in questi cinque anni nel campo della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale". "Guai a chi si avvicina" - ha aggiunto: c'è un sistema di allarme che scatta se qualcuno si avvicina oltre la ringhiera".