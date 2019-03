Moglie derubata su tramvia, invade binari e blocca convoglio

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Ha invaso i binari per impedire la partenza della tramvia, a Firenze, dopo essersi accorto che poco prima la moglie era stata derubata del portafoglio mentre viaggiavano insieme sul convoglio. Per questo un 66enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dalla polizia, avvisata dal conducente del tram. L'episodio è accaduto ieri intorno alle 19.

Secondo quanto ricostruito, quando il tram ha raggiunto la fermata 'Sansovino', marito e moglie sono scesi, e la donna si è accorta di non avere più il portafoglio nella borsa. Il convoglio stava ripartendo, ma il 66enne, pesando che il ladro fosse ancora a bordo, ha bussato al vetro facendolo fermare.

Quando il conducente gli ha spiegato che doveva continuare la corsa, è sceso sui binari e si è piazzato davanti al tram, spostandosi solo dopo l'arrivo di una pattuglia della squadra volante.