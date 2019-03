Intitolata a Pantani salita Alpe di Poti

(ANSA) - AREZZO, 23 MAR - "Quello che mi conforta è il grande affetto della gente", "il mondo del ciclismo ha totalmente dimenticato Marco, ma non la gente come dimostra questa bella iniziativa di Arezzo". Lo ha detto la mamma di Marco Pantani, la signora Tonina, alla cerimonia di intitolazione al 'Pirata' della strada bianca che da Arezzo conduce all'Alpe di Poti, a 827 metri di altezza. Presente anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. "Vivo la seconda parte della mia vita nel ricordo di Marco - ha aggiunto la signora Tonina - e iniziative come queste mi fanno davvero stare meglio. Sono molto commossa". Il sindaco ha ricordato il valore dell'intera area, di estrema bellezza e valore paesaggistico. "Poti è la montagna degli aretini - ha detto Ghinelli - questa targa è il primo passo, insieme alla valorizzazione di questa splendida strada bianca, per recuperare l'intera zona dove peraltro si trovano anche prati e boschi di eccezionale valore ambientale".