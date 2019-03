In fiamme bosco nel Pistoiese

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 23 MAR - Un incendio è scoppiato in un bosco in località Stiappa, frazione del comune di Pescia (Pistoia). Sospinto dal vento il rogo si sta allargando verso il crinale di San Quirico, sul posto sono già all'opera degli elicotteri antincendio regionali ed è stato chiesto l'intervento dei Canadair. Al momento non risultano abitazioni minacciate. A terra operano quattro squadre di volontariato e una squadra di operai dell'Unione dei Comuni Appennino pistoiese, coadiuvati da una squadra di vigili del fuoco.

In fiamme anche un oliveto a Montopoli Valdarno (Pisa). Sul posto i vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero Drago e di personale volontario coordinato dalla Soup della Regione Toscana.