Collina "un grande onore" dirigenza Aia

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "È un grande onore diventare dirigente benemerito dell'Associazione italiana arbitri. Quando quarantadue anni fa ho varcato per la prima volta la soglia della sezione di Bologna mai avrei pensato che un giorno avrei ricevuto un riconoscimento per aver portato la cultura arbitrale italiana nel mondo". Così Pierluigi Collina ha commentato la nomina ricevuta dall'Aia.

"Al Presidente Nicchi che mi ha annunciato la nomina - ha aggiunto Collina, attuale presidente della Commissione arbitri della Fifa - ho espresso la mia riconoscenza per la stima che lui e il Comitato Nazionale hanno voluto manifestarmi. L'Aia è una grande famiglia di cui sono felice di far parte".