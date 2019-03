Sci:aperte stazioni Abetone e Doganaccia

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Le stazioni sciistiche di Abetone e Doganaccia, nell'Appennino Pistoiese, sono in funzione e rimarranno aperte fino a che le condizioni neve lo permetteranno. Chiuse per fine stagione le località dell'Amiata, Garfagnana e Lunigiana. Durante la settimana nuova neve ha imbiancato le piste e grazie alle basse temperature notturne i cannoni sono tornati in funzione, per garantire la mattina una perfetta manutenzione delle piste. Le previsioni annunciano altra neve dalla prossima settimana, con un nuovo abbassamento delle temperature. Dal 30 marzo al 6 aprile prossimo l'Abetone ospiterà le finali nazionali e internazionali del Pinocchio sugli Sci.