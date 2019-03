Quintero e Bartolini a Borgo S.Felice

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Borgo San Felice Wine Resort Relais & Châteaux di proprietà del Gruppo Allianz, guidato in Italia dall'Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora, e lo chef di fama internazionale Enrico Bartolini hanno presentato ufficialmente oggi l'accordo di partnership già annunciato lo scorso 14 febbraio.

Nuovo Executive Chef di entrambi i ristoranti del Wine Resort senese a 5 stelle, Poggio Rosso e l'Osteria del Grigio sarà Juan Camilo Quintero giovane talento colombiano di 29 anni, con alle spalle importanti esperienze di successo in ristoranti di prestigio sia in Italia che all'estero come Arzak a San Sebastian (Spagna) e l'Osteria Francescana a Modena (Italia). L'obiettivo di Quintero sarà quello di valorizzare la tradizione toscana e gli ingredienti locali, con una visione cosmopolita del gusto.