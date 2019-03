Pisa celebra Anconetani,morto 20 anni fa

(ANSA) - PISA, 22 MAR - Un cartellone di eventi promossi dalla famiglia, in collaborazione con l'associazione You4er e la partecipazione di Comune, Fondazione Arpa e Confcommercio, per ricordare il presidente del Pisa più vincente, Romeo Anconetani, a vent'anni dalla sua scomparsa. Con lui al timone dal 1978-79 al 1993-94, il club giocò ripetutamente in serie A, vinse due Mitropa Cup e arrivò fino alla semifinale della Coppa Italia dove si arrese solo al Napoli di Maradona e Careca. Il presidente nerazzurro, nato a Trieste nel 1922, scoprì talenti per il calcio italiano e mondiale, Dunga e Simeone per fare gli esempi più celebri, ma tentò anche di superare la storica rivalità tra Pisa e Livorno con la pazza idea di una squadra chiamata Pisorno e uno stadio stadio da 40 mila posti da costruire vicino a San Piero a Grado (Pisa).