In 2 inseguono ladri, pestati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Derubati e poi aggrediti e picchiati da un gruppo di giovani, probabilmente nordafricani, ieri sera poco prima della 19 in piazza Annigoni, a Firenze.

Vittime due uomini di 30 e 35 anni, originari della Campania.

Spinti a terra, sono stati colpiti con calci e pugni, riportando importanti ferite. Il 30enne, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, è stato poi trasferito a Careggi e operato per la frattura della mandibola:45 giorni la prognosi. Trasferito da Santa Maria Nuova a Careggi anche il 35enne, che ha riportato la frattura del naso e un trauma cranico. Nessuno dei due è in pericolo di vita.