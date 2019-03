Ha malore e auto va contro vetrina,morto

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (Lucca), 22 MAR - Un uomo di 74 anni è deceduto in seguito ad un malore accusato mentre era alla guida della propria auto che è poi andata a sbattere contro la vetrina di un negozio di ortopedia sulla via Auirelia a Lido di Camaiore (Lucca) a pochi metri dall'ospedale Versilia.

In auto con il 74enne viaggiava anche la moglie, rimasta illesa.

Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno provato a rianimare l'anziano ma non c'è stato nulla da fare. Intervenuti l'automedica di Viareggio, la Croce Verde di Lido di Camaiore e la polizia municipale.