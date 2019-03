Rogo in edificio commerciale, no feriti

(ANSA) - PISTOIA, 21 MAR - Un incendio ha devastato stamani un edificio commerciale in viale Europa, a Quarrata (Pistoia), poco distante da Villa La Magia, che è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro per stabilire le cause del rogo. Al momento dell'incendio non erano presenti persone all'interno dell'immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per il controllo della viabilità, dato che l'immobile si trova proprio al lato di una rotonda dove il traffico è particolarmente intenso. Il rogo ha interessato lo stabile, che si sviluppa su due piani, e ospita un mercatino dell'usato.

L'intervento dei vigili del fuoco è durato circa 3 ore, dalle 10.30 alle 13.30. Lo spegnimento delle fiamme ha richiesto circa 40 minuti, il resto è servito per liberare l'immobile dal denso fumo che si è sviluppato a seguito dell'incendio, verificare che all'interno non ci fossero persone e mettere in sicurezza l'edificio.