Rogo annesso agricolo, intossicata donna

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 21 MARZO - Una donna è rimasta intossicata, sembra in modo lieve, a causa del fumo sprigionatosi da un incendio sviluppatosi in un annesso agricolo adiacente alla sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri a Persignano nel comune di Terranuova Bracciolini ( Arezzo): secondo quanto spiegato i vigili del fuoco, intervenuti da Arezzo e dal distaccamento di Montevarchi, hanno soccorso la donna che dormiva nell'appartamento invaso dal fumo, affidandola poi alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo ricovero in ospedale.