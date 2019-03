Con IV avviso It-Fr, 13 mln risorse

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Sono tredici i milioni di euro messi a disposizione dal IV avviso pubblico dell'Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020 - Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fesr, Fondo europeo per lo sviluppo regionale -, presentato stamani in un incontro presso la Camera di commercio di Livorno. Le risorse sono destinate a finanziare progetti per promuovere la competitività di imprese legate alla crescita di un'economia sostenibile "blu e verde", con valorizzazione delle risorse ambientali e marine, e per favorire la mobilità transfrontaliera dei passeggeri e l'attivazione di attività di monitoraggio e studio sulla qualità dell'aria nei porti. Le domande per l'accesso ai fondi del IV avviso dovranno essere presentate entro l'11 giugno 2019.