Turismo: accordo Comune Firenze-Booking

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Accordo tra Comune di Firenze e Booking.com per promuovere il turismo responsabile e diffondere le linee guida per un corretto comportamento. Da oggi chi prenoterà attraverso il portale riceverà nella mail di conferma il decalogo per il rispetto della città e il corretto smaltimento dei rifiuti. E' l'obiettivo della collaborazione tra Comune di Firenze e il portale, grazie al lavoro dell'assessore al Turismo Cecilia Del Re e dall'assessore all'Ambiente Alessia Bettini insieme al regional manager italiano di Booking.com Alberto Yates.