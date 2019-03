Orsetti, corpo recuperato, è in ospedale

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - "Il corpo di Lorenzo è stato recuperato, ce lo ha confermato oggi la Farnesina: ora è custodito in un ospedale nel Kurdistan iracheno, poi i genitori decideranno cosa fare". Lo ha annunciato Luca Rasoti, zio di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso in Siria dall'Isis.

Un ringraziamento ai miliziani curdi "per aver recuperato il corpo di mio figlio con un'azione militare" è arrivato da Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo Orsetti,. "Lorenzo avrebbe voluto essere sepolto nel cimitero dei martiri curdi, ma ha lasciato a noi la scelta: una scelta che non auguro mai a nessun genitore di dover prendere", ha aggiunto spiegando subito dopo che deciderà entro oggi: è una cosa "emotiva". "I corpi dei morti servono ai vivi. Siccome in Siria non credo che avrò occasione di andarci, anche se ci hanno invitato, preferirei avere una tomba su cui piangere qua", ha concluso Orsetti ricordando che nel 2001 fu convinto da Lorenzo, allora 15enne, ad andare con lui a Genova il giorno dopo la morte di Carlo Giuliani.