Imbrattato monumento a ex podestà Massa

(ANSA)- MASSA (MASSA CARARAR), 20 MAR - A poche ore dall'inaugurazione, prevista per domani alle 11, è stato imbrattato con vernice rossa il monumento a Ubaldo Bellugi, podestà fascista di Massa (Massa Carrara) e poeta dialettale, situato nel parco dei Quercioli. L'opera è una lastra di marmo dove deve essere incisa una delle poesie più note di Bellugi, 'Primavera de Massa'. Ignoti però, la notte scorsa, ci hanno versato sopra la vernice. Il Comune ha già provveduto a ripulire il monumento e l'incisione della poesia avverrà domani mattina, poco prima dell'inaugurazione, per evitare che venga ulteriormente danneggiato.

Contro il monumento, che per il Comune di Massa "celebra" Bellugi come poeta e non come ex podestà, come dichiarato più volte dal sindaco Francesco Persiani, si sono scagliati associazioni, partiti di centro sinistra, movimenti e soprattutto l'Anpi, con una raccolta firme, manifestazioni di protesta e incontri, mirati a far desistere l'amministrazione.