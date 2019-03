Giù da 5/o piano Polonia, muore italiano

(ANSA) - PONSACCO (PISA), 19 MAR - Un giovane italiano è morto nei giorni scorsi in Polonia durante una vacanza con alcuni amici precipitando per circostanze ancora non chiarite dal quinto piano di un appartamento preso in affitto a Varsavia.

Vittima un 24enne originario di Ponsacco (Pisa), e che si trovava nella capitale polacca dal 7 marzo con due amici anche loro provenienti dalla Valdera. La morte risalirebbe al 9 marzo scorso. Sull'episodio indaga la polizia di Varsavia. Secondo quanto si è appreso, il giovane sarebbe precipitato durante una serata trascorsa insieme ai due amici italiani e a altri due polacchi e non sono ancora state chiarite le circostanze della caduta. Le autorità polacche indagano a 360 gradi e non escludono alcune ipotesi: dall'incidente alla caduta accidentale in seguito a un malore per l'eventuale abuso di sostanze fino all'omicidio. I familiari del giovane si trovano in Polonia, sono assistiti dall'ambasciata italiana. La salma sarà restituita alla famiglia dopo gli accertamenti scientifici.