Arriva in Italia show dei Blue Man Group

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Arriva in Italia lo spettacolo dei Blue Man Group, al Teatro degli Arcimboldi dal 19 al 24 marzo e al Nelson Mandela Forum di Firenze dal 28 al 31 marzo 2019. Lo spettacolo - dal 2017 parte della famiglia del Cirque Du Soleil e in esclusiva italiana per Show Bees - mescola con ironia arte, musica, teatro, divertimento, energia e colore.

"Il gesto teatrale, fondamentale, insieme all'aspetto musicale e all'arte del corpo, è perfettamente in grado di sopperire alla mancanza di linguaggio verbale - spiegano gli organizzatori dello spettacolo - traducendosi in linguaggio universale comprensibile da chiunque, privo di confini fisici, senza distinzione di razza e di età".

Nato dalla mente di tre studenti americani (Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink) nel fervore culturale della New York degli anni '80, Blue Man Group, è cresciuto a dismisura trasformandosi in un collettivo di artisti e diventando un cult mondiale tanto da entrare a far parte, nel 2017, della famiglia del Cirque Du Soleil. (ANSA).