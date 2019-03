Viareggio Cup: chiesto stop scommesse

(ANSA) - VIAREGGIO), 18 MAR - Il presidente del Centro giovani calciatori (la società organizzatrice della Viareggio cup) Alessandro Palagi ha scritto una lettera ai Monopoli di Stato per chiedere un intervento drastico, a neppure 24 ore dal caso del flusso anomalo di scommesse su alcune partite della fase eliminatoria della 71/a edizione della Viareggio Cup in cui era impegnata una formazione dell'Est Europa (già eliminata), come precisato in una nota. "Ammesso che sia possibile a questo punto della manifestazione - ha detto il massimo dirigente del Cgc - abbiamo chiesto ai Monopoli di sospendere l'autorizzazione a far comparire sui palinsesti giornalieri delle società concessionarie, le puntate sulle partite sia della Viareggio Cup maschile, giunta agli ottavi, che sul torneo femminile al via domani". Palagi è fiducioso che la richiesta possa essere presa in considerazione. "Noi vogliamo che il torneo sia schermato dalle scommesse".