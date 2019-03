Pioli, parole Cognigni? non le commento

(ANSA) - MONTECATINI (PISTOIA), 18 MAR - "Le parole del presidente Cognigni? Lui ha il diritto di esprimere la propria opinione e io ho il diritto di non commentare". Così Stefano Pioli, intervenuto questa sera a Montecatini, dove gli è stato consegnato il Premio Maestrelli come miglior allenatore della scorsa stagione. Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni aveva detto che le parole pronunciate da Pioli sul suo futuro "era stato poco logico pronunciarle adesso".

"L'importante - ha detto ancora il tecnico della Fiorentina - è rimanere concentrati e dare il massimo in questo finale di stagione, che può diventare positiva o negativa: dipende da questi ultimi mesi. Non credo che il mio futuro possa influenzare la prestazione dei giocatori. Quel che farò non è ancora stato deciso, e questo non è un problema per me e non lo è per la squadra".