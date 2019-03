Investita da auto muore 24enne a Foiano

(ANSA) - FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 17 MAR - Una 24enne è morta investita da un'auto. L'incidente è avvenuto la notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezzo, a Foiano della Chiana (Arezzo). La dinamica è ancora da ricostruire con certezza. La giovane, di origine romena e ancora residente nel suo paese, sarebbe stata investita da un'auto mentre usciva da un locale della zona. Inutili i soccorsi del 118: l'impatto sarebbe stato molto violento e la 24enne è morta prima dell'arrivo dell'ambulanza. L'automobilista, che si è comunque fermato e ha dato l'allarme, non l'avrebbe vista colpendola in pieno. Sul posto, per ricostruire quanto successo, sono intervenuti i carabinieri.