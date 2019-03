(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Un eroe. Lorenzo Orsetti, il "crociato italiano" che l'Isis ha annunciato di aver ucciso negli scontri di Baghuz, resterà alla storia come un combattente che ha sacrificato la sua giovane vita per la libertà di tutti noi e per difendere i valori dell'Occidente minacciati dall'integralismo islamico. Questo non attenua certo il dolore per la perdita di un italiano valoroso, di un ragazzo che ha scelto di unirsi alla lotta del popolo curdo nella trincea della democrazia contro un radicalismo religioso che ha trasformato una religione in un'ideologia totalitaria. Mi impegno ad onorare nel modo più degno la memoria di Lorenzo, un eroe".Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza.