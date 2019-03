Viareggio cup, 'ombre su gare? Chiarezza

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 MAR - "Ci auguriamo che le ombre si dissolvano in fretta. Non consentiremo a nessuno di gettare discredito sulla nostra manifestazione che il Cgc Viareggio organizza da 71 anni. Al tempo stesso ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena chiarezza". Così, in una nota, Alessandro Palagi, presidente del Cgc Viareggio, società organizzatrice della Viareggio Cup-Coppa Carnevale, dopo quanto pubblicato da Repubblica su flussi di presunte scommesse anomale registrate riguardo a tre partite della manifestazione, in particolar modo sul rendimento di una formazione straniera, in c orso di svolgimento.