Oltre 900 runner a Chianti trail ultra

(ANSA) - RADDA IN CHIANTI (SIENA), 17 MAR - Iscrizioni sold out per la Chianti trail ultra, la corsa tra colline e vigneti a Radda in Chianti (Siena): per la seconda edizione, in programma dal 22 al 24 marzo, sono oltre 900 i runners iscritti provenienti da tutto il mondo, come spiegano gli organizzatori.

Tre i percorsi in cui si cimenteranno i partecipanti nella giornata del 23 marzo: Trail ultra (73 km e dislivelli di 2.600 metri), Chianti trail (37 km con dislivelli di 1.200 metri), Short trail (15 km e dislivelli di 600 metri), tutti con partenza e arrivo nel borgo medievale di Radda in Chianti e che si sviluppano per il 95% su strade e sentieri non asfaltati a uso pubblico o privato.