Andreazzoli, soddisfatto del ritorno

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 17 MAR - Aurelio Andreazzoli si gode il ritorno. Meglio non poteva andare, con vittoria e coro finale dei tifosi a lui dedicato. "Siamo soddisfatti - dice il tecnico dell'Empoli a fine gara -. Siamo arrivati alla partita con le tensione giusta, abbiamo lavorato molto sulla testa prima di questa gara. Ne è venuta fuori una partita per noi molto bella nel primo tempo. Più difficile nella ripresa, come ci si poteva immaginare. Tre punti che ci aiutano a guardare con attenzione i prossimi impegni pensando solo alla partita. Non dobbiamo farci condizionare dalle tappe che ci aspettano".