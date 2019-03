Empoli: Andreazzoli, imperativo salvarsi

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 16 MAR - Aurelio Andreazzoli è tornato a Empoli. Grande carica e qualche sassolino da togliersi dopo l'esonero, ma senza esagerare anche perché, alla fine, qualche mese passato a casa non è poi così male. "Ho potuto stare in famiglia ed essere un po' libero di testa - racconta -.

Devo ammettere che quando sono stato richiamato mi hanno dato la possibilità di scegliere senza vincoli, è stata una scelta di cuore". Primo avversario, domani, il Frosinone: "Vogliamo i tre punti, a prescindere dall'avversario che comunque ha cambiato allenatore e conosco bene. Spero che il Castellani ci dia una spinta. Noi e il Frosinone abbiamo bisogno di vincere, loro con Baroni fanno 1,3 punti di media in trasferta, è tanta roba".

L'obiettivo è chiaro: "Noi vogliamo difendere la permanenza in serie A, a tutti i costi. Se l'Empoli fa l'Empoli ha buone chance di uscire da questa situazione".