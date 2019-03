Auto finisce contro albero, morto 86enne

(ANSA) - POGGIBONSI (SIENA), 16 MAR - Un uomo di 86 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto che è andata a sbattere contro il tronco di un albero. E' successo poco prima di mezzogiorno a Poggibonsi (Siena) lungo la strada comunale di Lecchi. Per cause in corso di accertamento l'uomo, a bordo della sua utilitaria, ha sbandato finendo la sua corsa contro la pianta e rimanendo in bilico sul ciglio della strada. Il conducente, residente a Poggibonsi, è morto sul colpo e al loro arrivo i sanitari del 118 ne hanno accertato il decesso. Sul posto, oltre alla polizia municipale per i rilievi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura e l'area dell'incidente.