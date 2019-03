Sciopero clima: Firenze,10mila in corteo

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Circa diecimila manifestanti si sono radunati in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione nell'ambito dello sciopero mondiale per il clima.

I manifestanti, in larga parte giovani e giovanissimi, sfileranno per le vie del centro in direzione di piazza Santissima Annunziata, dov'è previsto che termini il corteo.

'Fra gli slogan scritti su striscioni e cartelli, in italiano e in inglese, 'Invertire la rotta è possibile', 'E' il nostro futuro' e 'Vogliamo il pianeta più pulito'.



In migliaia hanno sfilato stamani per le vie del centro di Pisa. E sarebbe pisano il primo italiano che ha seguito l'attivista sedicenne svedese Greta Thumberg, appena candidata al Nobel per la pace per la sua battaglia ambientalista da cui nasce il movimento Fff. Bruno Fracasso, ventunenne studente di biologia, ha promosso il primo presidio Fff italiano il 30 novembre e "da allora siamo in piazza ogni venerdì". "Seguo Greta da tempo - dice - e lei è tra i miei followers su Instagram anche se non abbiamo mai avuto interazioni dirette. La prossima settimana, probabilmente a Roma, si terrà la prima assemblea nazionale dei militanti Fff". E, per ora, senza il cappello dei partiti. A Livorno, circa 500 studenti delle scuole superiori di Livorno hanno sfilato lungo le vie del centro, con in testa una delegazione del liceo scientifico Cecioni, istituto dove è stato fondato il comitato locale Fff. Manifestazioni anche a Grosseto, Lucca, Carrara e Viareggio. Ad Arezzo nella mattina si sono svolti flash mob spontanei mentre la manifestazione si terrà nel pomeriggio. Flash mob anche a Prato.