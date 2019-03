Pioli,Fiorentina una serata deficitaria

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Fiorentina quasi irriconoscibile, Pioli non ha dubbi: "Nel primo tempo - spiega il tecnico a fine gara - c'era la possibilità di fare di più, ma è stata dal punto di vista tecnico una serata deficitaria. Se non vinciamo, tutto è più complicato perché le altre filano. Per il risultato avremmo dovuto fare una prestazione migliore". Speranze? "La stagione è ancora lunga - risponde Pioli -, ma dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato". Secondo il tecnico dei viola, "la pressione del Cagliari c'era, ma abbiamo movimenti che possono sopperire a questa pressione".

Quale sarà il futuro di Pioli? "Dopo due anni ho deciso cosa mettere sul piatto - chiarisce -. Quando sarà il momento e ci sarà l'incontro ho le idee chiare su cosa ha funzionato e cosa no. Ma non ho deciso di andare via, né di rimanere".