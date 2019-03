Vespa, oltre 210mila vendite, è record

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Vendite mondiali record per la Vespa, che, secondo Piaggio, ha superato le 210mila unità nel 2018, con un balzo del 16% rispetto all'anno precedente. Un risultato che - spiegano a Pontedera (Pisa)- giunge in concomitanza con il verdetto dei lettori tedeschi del mensile specializzato Motorrad, che hanno definito la Vespa Gts 300 come 'scooter dell'anno', davanti ai rivali con marchio Bmw e Yamaha.

Negli ultimi dieci Piaggio ha prodotto e venduto in tutto il mondo oltre 1,6 milioni di esemplari di Vespa.