Perde controllo auto, muore 39enne

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 14 MAR - Un uomo di 39 anni, nativo di Pietrasanta (Lucca) ma residente a Seravezza (Lucca) è morto intorno alle 2.30 della notte scorsa a Forte dei Marmi (Lucca), all'incrocio tra viale della Repubblica e via Spinetti procedendo in direzione Massa nei pressi del pontile. Per cause in via di accertamento, il 39enne giunto all'incrocio ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro alcuni paletti sul marciapiede e finendo la sua corsa contro un albero. Sul posto è intervenuto il personale della sezione di Lucca della polizia stradale e della sottosezione di Viareggio (Lucca), l'automedica del 118, un' ambulanza della Croce verde e i vigili del fuoco. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.