Avvocati donano quattro toghe a tribunale minori Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Consegnate stamani al Tribunale per i minorenni di Firenze quattro toghe donate dall'Ordine degli avvocati del capoluogo toscano che ha così accolto una richiesta avanzata dallo stesso ufficio giudiziario.

Le toghe, da destinare agli stessi legali che intervengono nelle udienze, sono state consegnate dal consigliere segretario dell'Ordine degli avvocati di Firenze Francesco Singlitico al presidente del Tribunale per i minorenni Luciano Trovato e al procuratore della Repubblica Antonio Sangermano. Singlitico, Trovato e Sangermano hanno voluto sottolineare come il gesto conferma l'attenzione degli avvocati toscani per la giustizia minorile e le buone relazioni tra gli avvocati ed i magistrati minorili, tutti chiamati, per legge, ad organizzare periodici corsi di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

Nella stessa occasione è stata sottoscritta la convenzione che consente ai praticanti avvocati di poter svolgere un periodo del loro tirocinio con un giudice del Tribunale.(ANSA).