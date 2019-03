'Exit Morandi' a museo Novecento Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Una grande mostra monografica dedicata a Giorgio Morandi, considerato tra i più grandi artisti della storia dell'arte del ventesimo secolo: la rassegna 'Exit Morandi' si apre il 15 marzo al museo Novecento di Firenze dove resterà fino al 27 giugno. L'esposizione, a cura di Maria Cristina Bandera e Sergio Risaliti, prende origine da quattro importanti dipinti dell'artista bolognese appartenuti al collezionista e mecenate Alberto Della Ragione. Insieme alla monografica su Morandi, domani taglierà il nastro inaugurale anche un nuovo appuntamento del ciclo 'Duel', che invita un artista contemporaneo a porsi in dialogo con un'opera della collezione del museo. Il 2019 è l'anno di 'Eclisse' di Goldschmied & Chiari che costruiscono tutta la mostra sull'idea del 'doppio' e hanno scelto, quasi per empatia, il dipinto 'Demolizioni' di Mario Mafai. Infine, per il ciclo 'Campo Aperto' spazio a Riccardo Guarneri e alla sua mostra 'Pittura Pittura'.