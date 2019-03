Con auto travolge bici, muore ciclista

(ANSA) - PISA, 14 MAR - Un uomo di 73 anni è morto stamani poco dopo le 12 mentre era in sella alla sua bicicletta dopo essere stato travolto da un'auto. L'incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio a Pappiana, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa) alle porte di Pisa. La conducente dell'auto è stata trasferita in stato di choc all'ospedale.

Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe avuto un malore alla guida e con la sua auto ha letteralmente travolto il ciclista, che è stato rianimato al lungo sul selciato ma non ha mai più ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.