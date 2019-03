Max Bunker ospite a Lucca collezionando

(ANSA) - LUCCA, 13 MAR - Ci sarà anche Max Bunker, papà di Alan Ford, tra gli ospiti di Lucca collezionando 2019, manifestazione dedicata al fumetto e all'illustrazione, in programma il 23 e il 24 marzo al Polo fiere della città toscana.

Max Bunker, nome d'arte di Luciano Secchi, presenterà il libro, 'Una vita da Numero Uno' scritto da Moreno Burattini - edito da Cut-Up Publishing, nelle librerie e nelle fumetterie dal 4 aprile - che in occasione del cinquantennale di Alan Ford traccia la biografia professionale del suo creatore che quest'anno festeggia ottanta anni di vita e sessanta di carriera.

Bunker sarà presente in fiera anche per incontrare i suoi estimatori con la possibilità di ottenere copie firmate. Insieme a lui, si danno appuntamento a Lucca collezionando altri grandi nomi del fumetto italiano e non: da Milo Manara, che a Lucca sarà celebrato per i 50 anni di carriera, a Emanuele Taglietti, al quale sarà dedicata una mostra personale, Bruno Prosdocimi, lo stesso Moreno Burattini e Alfredo Castelli.