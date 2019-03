Empoli,Iachini 'convinto della salvezza'

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Orgoglio e dispiacere, in queste ore i due sentimenti che si combattono dentro di me sono questi": Beppe Iachini saluta l'Empoli, e dopo l'esonero deciso dal club toscano sottolinea che a oggi l'Empoli sarebbe salvo e la sua convinzione che la matematica certezza della salvezza era obiettivo raggiungibile.

"Provo orgoglio per quello che abbiamo fatto - dice il tecnico, in una dichiarazione all'Ansa - ho raccolto una squadra in difficoltà e con il morale basso e insieme ci siamo rialzati, lo staff, i tifosi, la squadra e la società, che ringrazio per l'opportunità di aver potuto allenare un gruppo con grandi valori. Mi dispiace che non si sia potuto portare a termine il progetto". "La squadra, oggi, sarebbe salva - sottolinea Iachini - e il nostro cammino era in linea con gli obiettivi che ci eravamo posti: valorizzare i giovani, come abbiamo fatto tanto da attirare l'attenzione e l'interesse di grandi club che li hanno già presi per il futuro, e salvarci".