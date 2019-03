Picchia anziana in strada per soldi

(ANSA) - PISTOIA, 12 MAR - Ha affrontato una 81enne scelta a caso fra i passanti nel centro di Pistoia pretendendo da lei dei soldi. Al rifiuto della donna l'ha colpita con pugni e forti spinte tanto da farla rovinare a terra, prima di darsi alla fuga. Per questo una 42enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai carabinieri del Norm che, intervenuti sul posto, l'hanno raggiunta e bloccata. La 42enne, condotta negli uffici del comando provinciale, è stata dichiarata in arresto per tentata estorsione e successivamente trasferita nel carcere fiorentino di Sollicciano. L'anziana è invece stata soccorsa e trasportata al San Jacopo dove le sono stati riscontrati un trauma cranico e alcune contusioni ad una spalla e ad a gamba con una prognosi di otto giorni.