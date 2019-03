Incidente mentre scappa, muore a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 12 MAR - Un uomo è morto la notte scorsa a Livorno dopo essersi scontrato con un'auto in sosta mentre, così è stato spiegato, in sella uno scooter stava sfuggendo alle volanti della polizia. La persona deceduta è un 29enne livornese. Sempre in base a quanto ricostruito dalla questura, il giovane sarebbe stato sorpreso nei pressi di un locale sul lungomare dove la volante era intervenuta per la segnalazione di un furto, dandosi poi alla fuga.