Forte Belvedere torna al Comune

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Torna definitivamente al Comune di Firenze il Forte di Belvedere, la storica fortezza medicea che fungeva da baluardo di difesa per la città. Come spiegato da Palazzo Vecchio, è stato firmato l'accordo tra amministrazione e Demanio per l'acquisizione gratuita del Forte e che sancisce il passaggio definitivo della proprietà al Comune: la delibera di autorizzazione era stata approvata dal Consiglio comunale a dicembre 2017.

"Finalmente - ha commentato il sindaco di Firenze, Dario Nardella - si conclude un lungo percorso che restituisce uno dei 'luoghi dell'anima' di Firenze, amatissimo dai cittadini, che l'amministrazione intende ulteriormente valorizzare e destinare all'arte e alla cultura".