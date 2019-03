Danza, Pinocchio in prima a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - La magia del burattino di Collodi rivive sul palco del teatro Goldoni a Firenze con Pinocchio, uno spettacolo che incrocia danza, parola, video e musica rimanendo fedele al testo originale. La prima nazionale andrà in scena sabato 16 marzo (replica il 17). Il progetto nasce da una collaborazione artistica tra la Compagnia Opus ballet, diretta da Rosanna Brocanello, e Giardino chiuso, diretto da Patrizia de Bari e Tuccio Guicciardini, ed è una coproduzione Versiliadanza e Fondazione Fabbrica Europa, in collaborazione con la Fondazione del Maggio musicale fiorentino e con il supporto della compagnia armena Small theatre/Nca di Yerevan.

Dieci in tutto i danzatori che porteranno in scena i momenti più significativi della storia di Pinocchio.