Danni e disagi vicino Prato per il vento

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Forte raffiche di vento, una tromba d'aria secondo una nota dell'amministrazione di Vaiano (Prato), hanno creato gravi danni e disagi in particolare in una zona del comune a sud della Ferrovia, ma nessun ferito. I vigili del fuoco di Prato e Montemurlo, supportati anche da una autoscala e con rinforzi da Firenze, sono intervenuti per rispondere alle richieste di intervento arrivate dai cittadini.

Problemi ad alcuni capannoni industriali ma anche ad abitazioni private e per il crollo di alcuni grossi alberi. In totale una ventina le richieste di aiuto. Sul posto sono intervenuti subito il sindaco Primo Bosi e il vicesindaco Marco Marchi insieme ai tecnici e agli operai del comune, carabinieri, vigili urbani, volontari dell'Associazione carabinieri in congedo e tecnici di Enel.

"È stato un evento drammatico. Sono già state avviate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità", ha detto Bosi che ha voluto ringraziare tutti coloro che, come sempre hanno lavorato senza sosta.