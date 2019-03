Argentario Golf nuova sede Pga European

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - L'associazione europea dei professionisti di golf ha scelto il percorso toscano come sede nazionale per l'Italia per i prossimi dieci anni. Il campo, inaugurato nel 2006, è stato progettato dall'architetto David Mezzacane e da Baldovino Dassù, bandiera del golf italiano. Le buche sono state poi modellate dallo specialista Brian Jorgensen, il risultato è un tracciato vario, spettacolare e tecnicamente molto valido che ha attratto l'interesse della PGA, assegnando successivamente, il titolo di PGA Nation Golf Course Italy. In questo ambito l'Argentario Golf Club ha realizzato la nuova Club House, sta ampliando la Practice Area e sta realizzando una nuova Golf Academy. Il club ospiterà per i prossimi quattro anni la finale UK del PGA Tournament, la prima finale si giocherà dal 26 al 31 ottobre 2019. L'accordo è stato siglato dall'Executive Director della PGA, Liam Greasley, e dal presidente dell'Argentario Golf Club, Augusto Orsini, nella sede della PGA di Birmingham.