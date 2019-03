Aperta la 71/a Viareggio Cup

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAR - La lettura del giuramento da parte del capocannoniere della Serie A Fabio Quagliarella la 71/a edizione della Viareggio Cup, massima competizione di calcio giovanile che quest'anno, a causa dell'indisponibilità dello stadio dei Pini di Viareggio, vede molti match organizzati a Spezia. La gara inaugurale vede contrapposte l'Inter, detentrice del Trofeo, e i portoghesi dello Sporting Braga. "L'imprevisto importante della indisponibilità dello stadio - ha affermato il residente del Centro giovani calciatori di Viareggio che organizza la manifestazione, Alessandro Palagi - siamo riusciti a risolverlo in poco tempo grazie al Comune della Spezia e della società di calcio. Siamo fieri di portare il torneo al Picco perché è uno stadio che merita. Sarà un torneo di alto livello, con sedici nazioni rappresentate: gli addetti ai lavori avranno il loro da fare per visionare i talenti che scenderanno in campo".