Viareggio Cup:Quagliarella al giuramento

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 MAR - Prende il via domani in Liguria la 71/a edizione della 'Viareggio Cup', ex Coppa Carnevale di Viareggio, dopo le ultime peripezie degli organizzatori per ovviare alla chiusura dello stadio dei Pini di Viareggio con l'inevitabile trasloco delle partite a La Spezia.

Allo stadio Picco della città ligure alle 14 si partirà con Inter-Braga. Prima del fischio d'inizio l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella leggerà il tradizionale giuramento.

Nella giornata inaugurale è previsto a Lido di Camaiore (Lucca) Viareggio-Ternana (ore 15), partita di significato poiché la società bianconera festeggia i 100 anni. In programma anche eventi collaterali.