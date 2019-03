Offese a prefetto su Facebook,condannato

(ANSA) - AREZZO, 10 MAR - Offese il prefetto sui social network, venne individuato e ora un 45enne di Arezzo è stato condannato a 2 mesi per diffamazione aggravata. I fatti risalgono al 24 giugno 2017 e sono stati rievocati in questi giorni al tribunale di Arezzo. L'uomo aveva scritto sulla pagina Facebook di un sito frasi ingiuriose indirizzate all'allora prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, su questioni relative all'accoglienza dei migranti. Forse anche sottovalutando la diffusione del mezzo, ma comunque eccedendo nei contenuti, il 45enne attirò l'attenzione fino a rimediare una denuncia penale.

Dopo indagini è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata e c'è stato il processo.