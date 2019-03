Pioli:Con la Lazio la miglior Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAR - "Contro la Lazio è una sfida molto importante, loro sono in grande condizione, ci vorrà quindi la miglior Fiorentina possibile". Pioli ha introdotto così alla partita di domani con l'ex squadra contro la quale i viola hanno un solo obiettivo se vogliono tornare a lottare per l'Europa.

"Da domani iniziano due mesi decisivi, vale per il campionato come per la Coppa Italia: ogni risultato peserà sulla classifica - ha ribadito il tecnico viola - dovendo rincorrere bisogna spingere e sperare che chi ci precede perda qualche punto". Out Pjaca, che si è rotto il crociato in allenamento ("Gli siamo tutti vicini") sono in dubbio anche Lafont reduce da un problema alla caviglia ed Edimilson alle prese con qualche acciacco: provino decisivo domattina.