Droga: arrestato per cocaina a Volterra

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 9 MAR - Arrestato dalla polizia nei pressi di Volterra (Pisa) un albanese di 25 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Aveva mezzo etto di cocaina. Il personale del commissariato lo ha individuato nel quadro di un'attività per prevenire i furti nelle case. In tale contesto una pattuglia ha intimato l'alt ad una vettura guidata dal giovane, che ha mostrato una certa inquietudine inducendoli ad approfondire la situazione. Nell'auto gli agenti hanno così trovato un involucro con la cocaina. Allora la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dov'è stata trovata altra cocaina, sostanza da taglio ed attrezzatura per il confezionamento di dosi. L'arresto è stato convalidato al tribunale di Pisa. Il giudice ha imposto al 25enne albanese l'obbligo di dimora nell'abitazione di residenza in attesa del giudizio per direttissima fissato per il prossimo 14 marzo.