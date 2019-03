Ciclismo: Strade Bianche ad Alaphilippe

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Julian Alaphilippe (Deceunick-Quick Step) è diventato il primo francese a vincere la Strade Bianche nelle 13 edizioni finora disputate sullo sterrato del Senese. Ha battuto l'ultimo compagno di fuga, Jakob Fuglsang (Astana), sulla salita finale di via Santa Caterina, poco prima di raggiungere piazza del Campo. Proprio come un anno fa, la stella del ciclocross Wout Van Aert, ora in forza al Team Jumbo-Visma, ha conquistato il terzo posto. Il trio aveva attaccato a 24 km dall'arrivo, facendo il vuoto. Alaphilippe. alla prima vittoria in Italia, ha coperto i 184 km del tracciato in 4h47'14", alla media di 38,435 Km/h: alle sue spalle il danese Fuglsang ha accusato un ritardo di 2", il belga Van Aert di 27". "La Strade Bianche era il mio primo grande obiettivo della stagione. Ero molto motivato e con una squadra forte - le parole del vincitore -. Sono super felice di come ho gareggiato".